Вблизи Калуша произошла авария: погиб мотоциклист (фото)

У Калуша Ивано-Франковской области накануне произошла смертельная авария. На автодороге столкнулись микроавтобус и мотоцикл.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

50-летний водитель грузового микроавтобуса выехал на встречную полосу движения. После этого его транспортное средство столкнулось с мотоциклом, которым управлял 59-летним житель Хмельницкой области.

Мотоциклист погиб от полученных травм. Его пассажирку, жительницу Хмельницкой области, госпитализировали в больницу.

В аварии у Калуша погиб мотоциклист. / Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Вблизи Калуша столкнулись микроавтобус и мотоцикл. / Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Водитель микроавтобуса проверили на содержание алкоголя в крови. Оказалось, что мужчина был трезв. Его задержали в рамках уголовного производства статьей "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего".

Как сообщалось, на Днепропетровщине произошло жуткое ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли три человека. Еще три человека пострадали. Госпитализировали мужчину и пожилую женщину, еще одному мужчине оказали помощь на месте происшествия.

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