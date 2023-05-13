Вблизи Калуша произошла авария: погиб мотоциклист (фото)

Водитель микроавтобуса уехал на встречку.
У Калуша Ивано-Франковской области накануне произошла смертельная авария. На автодороге столкнулись микроавтобус и мотоцикл.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
50-летний водитель грузового микроавтобуса выехал на встречную полосу движения. После этого его транспортное средство столкнулось с мотоциклом, которым управлял 59-летним житель Хмельницкой области.
Мотоциклист погиб от полученных травм. Его пассажирку, жительницу Хмельницкой области, госпитализировали в больницу.
Водитель микроавтобуса проверили на содержание алкоголя в крови. Оказалось, что мужчина был трезв. Его задержали в рамках уголовного производства статьей "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего".
Как сообщалось, на Днепропетровщине произошло жуткое ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли три человека. Еще три человека пострадали. Госпитализировали мужчину и пожилую женщину, еще одному мужчине оказали помощь на месте происшествия.