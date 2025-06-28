- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 11k
- Время на прочтение
- 1 мин
Вблизи Киева слышны взрывы: на город надвигаются дроны
Защитники неба уже отражают угрозу.
Вблизи столицы и активизировались силы противовоздушной обороны. Причина — угроза атаки вражеских беспилотников.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
«Работает ПВО. Воздушная тревога объявлена уже и в Киеве. На город идут вражеские БПЛА», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Жители столицы призывают не игнорировать сигналы тревоги и как можно быстрее спускаться в укрытие.
Напомним, до этого была объявлена тревога в ряде областей Украины. Тревога в частности в Черниговской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, а также в АР Крым.