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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Вблизи Киева слышны взрывы: на город надвигаются дроны

Защитники неба уже отражают угрозу.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
ПВО

ПВО / © Associated Press

Вблизи столицы и активизировались силы противовоздушной обороны. Причина — угроза атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

«Работает ПВО. Воздушная тревога объявлена уже и в Киеве. На город идут вражеские БПЛА», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Жители столицы призывают не игнорировать сигналы тревоги и как можно быстрее спускаться в укрытие.

Напомним, до этого была объявлена тревога в ряде областей Украины. Тревога в частности в Черниговской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, а также в АР Крым.

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