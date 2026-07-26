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Вблизи областного центра на западе произошло землетрясение: подробности
У Львова зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8.
Недалеко от Львова в воскресенье утром 26 июля зафиксировали землетрясение. Подземный толчок произошел на территории Пустомытовского общества Львовского района.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины.
Отмечается, что землетрясение произошло около 05:24 на глубине 4 км. Магнитуда толчка составила 2,8. Пока информации о последствиях или разрушениях нет.
Заметим, землетрясение магнитудой 2,8 относится к слабым (малым). Жители ближайших населенных пунктов могли ощутить легкую дрожь, но такие землетрясения обычно не приводят к разрушениям.
Напомним, в начале июля землетрясение всколыхнуло Полтавскую область. Подземные толчки зафиксировали на территории Лохвицкого общества в Миргородском районе.