Вблизи областного центра на западе произошло землетрясение: подробности

Землетрясение. / © cxid.info

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Недалеко от Львова в воскресенье утром 26 июля зафиксировали землетрясение. Подземный толчок произошел на территории Пустомытовского общества Львовского района.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Отмечается, что землетрясение произошло около 05:24 на глубине 4 км. Магнитуда толчка составила 2,8. Пока информации о последствиях или разрушениях нет.

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Заметим, землетрясение магнитудой 2,8 относится к слабым (малым). Жители ближайших населенных пунктов могли ощутить легкую дрожь, но такие землетрясения обычно не приводят к разрушениям.

Землетрясение во Львовской области.

Напомним, в начале июля землетрясение всколыхнуло Полтавскую область. Подземные толчки зафиксировали на территории Лохвицкого общества в Миргородском районе.

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