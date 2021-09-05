Вблизи Одессы ДТП закончилось стрельбой между водителями: один мужчина ранен

Вблизи Одессы ДТП закончилось стрельбой между водителями: один мужчина ранен

Между водителями возник конфликт. Владелец BMW достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента

В Одесской области на месте ДТП между двумя водителями произошел конфликт, который перерос в стрельбу.

Об этом сообщает "Думская".

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Авария с участием Nissan Primera и BMW X5 произошла в бывшем Великомихайловском районе Одесской области. Сообщается, что водитель BMW превысил скорость, пошел на обгон и столкнулся с Nissan.

Между водителями возник конфликт. Владелец BMW достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавшего с непроникающим ранением живота доставили в больницу.

Напомним, что под Одессой проучили водителя, который отказался везти участника АТО.

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