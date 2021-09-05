Вблизи Одессы ДТП закончилось стрельбой между водителями: один мужчина ранен

Между водителями возник конфликт. Владелец BMW достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента
В Одесской области на месте ДТП между двумя водителями произошел конфликт, который перерос в стрельбу.
Об этом сообщает "Думская".
Авария с участием Nissan Primera и BMW X5 произошла в бывшем Великомихайловском районе Одесской области. Сообщается, что водитель BMW превысил скорость, пошел на обгон и столкнулся с Nissan.
Между водителями возник конфликт. Владелец BMW достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавшего с непроникающим ранением живота доставили в больницу.
Напомним, что под Одессой проучили водителя, который отказался везти участника АТО.