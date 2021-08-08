Вблизи Тернополя сошел с рельсов локомотив: из-за инцидента задерживается поезд Киев-Рахов

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Вблизи Тернополя сошел с рельсов локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда № 357 Рахов — Киев.

Об этом информирует "Укрзализныця" в Facebook.

В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия выехала комиссия "Укрзализныци". Продолжается расследование этого случая.

"Сейчас пассажиров первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о технологии движения поезда дальше", — говорится в сообщении.

Из-за инцидента в пути задержится встречный поезд № 358 Киев — Рахов.

"Просим прощения за временные неудобства. В случае задержки других поездов информировать дополнительно", — отметили в компании-перевозчике.

Напомним, что ранее "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда на популярные «летние направления".

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