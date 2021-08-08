Вблизи Тернополя сошел с рельсов локомотив: из-за инцидента задерживается поезд Киев-Рахов

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Вблизи Тернополя сошел с рельсов локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда № 357 Рахов — Киев.
Об этом информирует "Укрзализныця" в Facebook.
В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия выехала комиссия "Укрзализныци". Продолжается расследование этого случая.
"Сейчас пассажиров первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о технологии движения поезда дальше", — говорится в сообщении.
Из-за инцидента в пути задержится встречный поезд № 358 Киев — Рахов.
"Просим прощения за временные неудобства. В случае задержки других поездов информировать дополнительно", — отметили в компании-перевозчике.
Напомним, что ранее "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда на популярные «летние направления".
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