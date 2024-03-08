Вблизи украинско-румынской границы задержали очередных уклонистов: их количество впечатляет (видео)

Сегодня, 8 марта, зеленый Mercedes Sprinter намеревался пересечь границу в Черновицкой области. Внутри обнаружили 34 мужчины призывного возраста, которые пытались незаконно уехать из Украины, заплатив за услугу по 10 тысяч евро.

Об этом пишет журналист Виталий Глагол.

Вблизи украинско-румынской границы задержали 34 уклоняющихся

Организатора "схемы", водителя Буса, также задержали. Как детализировал журналист, задержание производили черновицкие сбушники вместе с пограничниками в рамках уголовного производства по статье 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Мужчинам угрожаю от трех до пяти лет за решеткой.

Ранее нардеп сказал, какие ограничения для уклоняемых исключили из законопроекта о мобилизации.

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