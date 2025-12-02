Вблизи "Вернадского" вылупился первый пингвиненок: кадры восхитили Сеть

Пингвиня

Вблизи станции «Вернадского» выходными родился первый пингвиненок. Это довольно раннее вылупление первенца субантарктических пингвинов на острове Галиндез.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

Символическое рождение

Как подчеркнули ученые, птенец появился на свет в очень символическое время — в канун Дня Антарктиды.

Исследователи констатируют, что в этом году пингвины относительно рано начали в больших количествах приходить на остров и обустраивать гнезда.

«Первые спаривания мы заметили еще в середине сентября, и уже тогда это не было редкое явление. То есть это не какая-то пара выбилась из «графика», а было нормальное поведение популяции», — отметила биолог 30-й УАЭ Зоя Швыдкая.

Специалист стала свидетелем рождения пингвина там, где были отложены первые яйца: на скале у геокосмической лаборатории. Она потом понимала, что пополнение должно быть вот-вот.

«И действительно в гнезде был птенец. Сейчас их там уже двое», — рассказала ученый.

Известно, что сначала малыши покрыты серым пушком, который со временем становится гуще и меняет цвет. А где-то через месяц после рождения они начинают линять и менять пух на перья.

«Этот месяц за детьми полностью ухаживают родители — кормят, согревают, защищают от хищных птиц. Интересно, что мама и папа делают это по очереди: пока один ищет пропитание в океане, другой остается на гнезде. Затем они меняются», — говорится в сообщении.

Ранее сотни пингвинов вернулись на Галиндез. Обнародовали видео, на котором они стремительно мчатся по воде и выпрыгивают на берег.

«В целом пингвины могут выпрыгнуть на высокий берег — до 3 метров. Однако для этого им предварительно нужно разогнаться в воде, затем изменить угол движения и "вылететь" в воздух. Хотя по возможности они все же выбирают пологий берег и пользуются одними и теми же маршрутами», — говорится в сообщении.

На острове Галиндез, как известно, ежегодно гнездятся тысячи субантарктических пингвинов.