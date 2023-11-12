Вблизи Винницы произошло смертельное ДТП – спасатели сообщили подробности (фото)

Пятеро человек, из которых трое детей пострадали.

В Винницкой области в результате ДТП пять человек, из которых трое детей пострадали, а один человек погиб.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Сегодня в 15:02 спасателям сообщили об аварии, которая произошла вблизи Винницы, а именно на Немировском шоссе произошло столкновение двух автомобилей DAEWOO LANOS и KIA OPTIMA", — заявили в ГСЧС.

В Винницкой области в результате ДТП погиб человек Фото: ГСЧС

Трое детей 10, 8 и 4 лет получили травмы разной степени тяжести. Все были госпитализированы, кроме водителя KIA OPTIMA.

Что стало причиной происшествия – выясняют правоохранители.

Напомним, в Киеве водитель под хмельком совершил ДТП и повредил сразу 5 автомобилей. Затем водители подрались.

Читайте также: