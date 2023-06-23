Вблизи Яремче произошла смертельная авария: подробности (фото)

Вечером 22 июня в поселке Микуличин Ивано-Франковской области произошла смертельная авария. Водитель иномарки не справился с управлением и слетел с дороги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

ДТП произошло в 19:30. По информации правоохранителей, 27-летний киевлянин, водитель Ауди А6, двигался со стороны Микуличина в направлении Яремче. На закругленном участке автодороги водитель выехал за пределы дороги налево, где наехал на дорожное ограждение и придорожное дерево.

В результате аварии молодой человек получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Он погиб на месте аварии. Пассажир иномарки 1992 г.р. оказался в больнице.

Следователи начали уголовное производство. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего.

В ДТП возле Яремче произошла смертельная авария. / Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, в Луцком районе в селе Копачевка грузовик протаранил пассажирский автобус Mercedes-Benz сообщением "Луцк — Свитязь", в котором находились 17 пассажиров. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров. В частности, один ребенок.

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