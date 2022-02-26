Вблизи Житомира обстреляли военный аэродром: попало около шести ракет

Прошло без пострадавших.

В субботу утром, 26 февраля, российская армия обстреляла аэродром в Озерном районе Житомира.

Об этом сообщил во время брифинга глава облгосадминистрации Виталий Бунечко.

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По оперативной информации, обошлось без пострадавших.

"Штаб работает, ночь прошла спокойно. К сожалению, около 08:00 произошел обстрел аэродрома Озерное. Около шести ракет попали", – сообщил Бунечко.

К слову, это уже не первый обстрел аэроброма в Озерном. В частности, во время предварительной атаки попало в самолет. Погибли шесть осей

Напомним, вечером 24 февраля российская армия атаковала военный аэродром в Староконстантинове. По аэродрому кафиры ударили 5 ракетами.