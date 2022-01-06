Вблизи Житомира произошла массовая авария: движение транспорта перекрыто

Что стало причиной аварии – пока неизвестно.

Вблизи Житомира произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Из-за аварии движение транспорта было перекрыто.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

"На автодороге Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский, возле населенного пункта Сингуры, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием пяти автомобилей", — говорится в сообщении.

Травмировались два человека, по предварительным данным.

Отмечено, что две полосы движения в направлении г. Бердичева перекрыты – объезд места происшествия организован через территорию АЗС UPG. Движение транспортных средств в направлении Житомира осуществляется одной полосой.

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Напомним, в Закарпатье водитель не заметил лежащего на дороге мужчину и переехал его, тот погиб в скорой.

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