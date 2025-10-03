"Большая атака на Крым": в ВСУ прокомментировали заявление Sky News о масштабной операции

Крым.

На днях военный эксперт Sky News Майкл Кларк заявил, что ВСУ могут еще до зимы совершить "большую атаку на Крым". Впрочем, украинские военные говорят, что говорить о подобных операциях очень рано”.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "КИЕВ24".

Заметим, в предположении американского аналитика говорится о попытке взорвать десант на полуострове или ударить по Крымскому мосту.

"Если речь идет о подобных наступательных операциях, то следует понимать, что для этого ВСУ нужно форсировать реку Днепр, что довольно сложно даже при лучших погодных условиях. Пока мы не увидим какой-то широкой наступательной операции, компании по суше, заходу по коридорам в Крым, говорить о каких-то подобных акциях, пожалуй, очень громко."

По его словам, для серьезного прорыва нужно накопление. Однако соответственно враг это обязательно заметит. То есть не ожидаемо сделать это не получится, пояснил представитель ВМС.

Sky News о "большой атаке на Крым"

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк высказался о том, что к зиме Украина может совершить "какую-то большую атаку на Крым " . Это может быть как морское десантирование ВСУ, так и массированная атака по Керченскому мосту.

"Украинцы любят делать сюрпризы. Они знают, что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как дела в Украине", - подчеркнул он.