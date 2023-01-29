Вцепилась в голову и стала грызть: на Черниговщине немецкая овчарка напала на двух родных сестер

По факту нападения собаки на детей полиция открыла уголовное производство. Санкция предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет.

В селе Северовщина Черниговской области немецкая овчарка покусала двух родных сестер: 14-летнюю Викторию и шестилетнюю Софию. Меньшей девочке наложили около 100 швов на голове, еще несколько – над и под левым глазом. Старшая сестра пыталась защитить ребенка и получила травмы.

Как сейчас чувствуют девочки и понесет ли хозяин наказания — в материале "Время Черниговский".

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Вцепился в голову, как бешеный, стал грызть

История произошла еще 8 января. Сестры были с подругой Марией Бельской. Они рогулировались у сада, на них выбежал пес и сразу укусил самую маленькую Соню. Выхватив сестру, Вика унесла ее к соседям. 37-летняя Татьяна Ластовка, мама пострадавших девушек, вспоминает, что прибежав к соседке, увидела окровавленных детей.

"У Сони текла кровь из головы, светлые штаны Вики тоже были в бурых пятнах. Вика рассказала, что шла вместе с Марией. Впереди была Соня. Пес сразу повалил ее и вцепился в голову, словно бешеный, стал грызть. Вика давай забирать сестру от животного, тот начал и его кусать за руки и за ногу.Метров 600 с раненой ногой Вика несла Соню на руках к дому соседки.В то же время она кричала, чтобы люди вызвали «скорую». место. У нее есть лабрадор, возможно, поэтому решилась с ним остаться наедине. К счастью, пес ее не трогал", — передает событие мама девочек.

Операция длилась 4 часа – наложили 100 швов на голову

По словам Татьяны, операция Софии продолжалась в течение 4-х часов – до 1 часа ночи, а старшая сестра перенервничала. У девочки было давление 150 на 90.

Врач Павел Величко рассказал, что последствия могли быть хуже. Девочки словно "подстелили подушечку". Ей наложили около 100 швов. Сам череп не пострадал. Еще несколько швов – над и под левым глазом. Снова вернулось косоглазие. Мама Софийки говорит, что в сентябре 2021 года делали в Киеве операцию на этом глазу. Потратили 25 тысяч гривен. Теперь нужна еще одна такая же операция. Также у Софийки многочисленные глубокие царапины от зубов и когтей на левом предплечье. Пожалуй, останутся шрамы.

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Как чувствуют себя девочка сейчас

На сегодняшний день Софийку выписали, но еще нужно походить в больницу на перевязку. О собаке девочка почти не вспоминает. По-прежнему просит купить ей маленького щенка. Но мама пока против.

"Века зашивали глубокую рану над коленом на правой ноге. Сегодня уже выписали. Но врачи сказали, что где-то еще неделю нужно приходить на перевязки. Несколько уколов еще предстоит сделать. Поэтому пока проживает в Чернигове у моей подруги. После этого случая больше двух дней не разговаривала со мной. Но уже отошла от стресса", – вспоминает мама.

Что с собакой и кто ответит за нападение на детей

По словам матери пострадавших девушек, собака неоднократно нападала на людей. После последнего случая его задушили. Хозяин собаки в тот день слышал крики сестер, но не прибежал разнимать.

"Животное большое было, килограммов 60. Раньше бросался на других детей и взрослых. Псев такой породы надо держать в вольере. Владелец, Григорий Семерич, был не рядом, но слышал, как дети кричали, когда защищались от пса. Не прибежал разнимать. Он Неплохой дядя, держа пасеку, за пять дней, пока мы в больнице, его жена дважды приносила по две тысячи гривен помощи", - говорит Татьяна.

По факту нападения пса на детей полиция открыла уголовное производство по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное или средней тяжести телесное повреждение). Ее максимальная санкция предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

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