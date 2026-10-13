«Вчера махать трусами, а сегодня читать диктант»: в Сети ссорятся из-за Даши Астафьевой на Радиодиктанте-2026

Скандал из-за Даши Астафьевой на радиодиктанте

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Радиодиктант национального единства каждый год выполняет противоположную функцию — еще до его начала, в течение самого диктанта и после его проведения украинцы не теряют возможности поссориться в социальных сетях на самые разные темы и устроить скандал. В частности, после того, как объявили чтецов и автора диктанта, в Threads начались ссоры из-за Даши Астафьевой.

Вместо того чтобы сосредоточиться на значении самого события, часть общества начала спорить о прошлом артистки, ее внешности и соответствии определенным представлениям о том, кто должен представлять украинский язык.

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ТСН собрала все самое интересное, что пишут о национальном радиодиктанте 2026 года.

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Радиодиктант национального единства: как он разъединил украинцев в Threads

Традиционно после объявления новости о чтецах диктанта украинцы разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает идею, чтобы текст читала Даша Астафьева, и тех, кто категорически против этого.

Все началось с того, что некоторых украинцев не устраивает то, что когда-то Даша Астафьева снималась для Playboy. Также ее обвиняют в поездках в РФ.

«27 октября Диктант национального единства зачитают экс-модель Playboy Даша Астафьева и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков. Я бы еще Джозефину Джексон туда добавил… Чтобы уж точно привлечь всех школьников пубертатного возраста…», — пишет пользователь Yehor Che.

В комментариях украинцы поддержали как женщину, так и автора публикации.

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«Чтобы кто не говорил, Даша читает украинских поэтов ПРЕКРАСНО».

«Ханжа!»

«И что? Она меньше украинка от того? Диктант должны читать исключительно небожители в монашеских рясах?»

«Сообщение как раз на уровне этого самого возраста»

«Это диктант. Они слушать, а не рассматривать ее будут»

«Это та Даша, которая во время войны ездила на Россию? И да, война с 14-го, если что»

Кто «за»: что пишут украинцы

Одна подгруппа «участников конфликта» из-за радиодиктанта искренне не понимает, есть ли проблема. Другие просто не понимают, почему выбрали именно Дашу Астафьеву. Мыслей немало.

Люди по-разному воспринимают одни и те же события, оценивают чужие поступки сквозь призму собственных убеждений и нередко забывают, что за публичным образом стоит живой человек, который меняется.

Вообще, украинцы с позитивом относятся к действиям Даши с начала полномасштабной войны — часто вспоминают ее волонтерство, участие в благотворительных инициативах и популяризацию чтения, в частности, создание приложения с аудиокнигами UnderBooks.

«А объясните мне, чем Даша Астафьева помешает написать Всеукраинский радиодиктант?»

«А объясните мне, с кем вы это дискутируете? Потому что я не видела ни одного сообщения против Астафьевой, наоборот, весь Тредс со вчера писается от восторга, что Даша будет читать диктант. Причем я подозреваю, что 99% комментариев этот диктант и писать не будут, и слушать»

«Как публично расписаться в том, что ты совершенно оторвана от реалий и понятия не имеешь, кто такая Астафьева и чем живет украинский книжный рынок»

«Артур Пройдаков — отличный учитель украинского языка и литературы. Даша Астафьева — популяризатор украинской литературы, основала книжное приложение с аудиокнигами, где сама и диктует. Лучше людей на эту роль не найти», — пишет блогер и учитель физики Руслан Игоревич.

«Диктант, наконец, будут читать люди, которые умеют это делать. Я ждала этого ГОДАМИ.»

«Наконец-то в этом году диктант будет диктовать учитель. Давно пора. Что касается Даши, вы знали, что она создала приложение и сама диктует аудиокниги? Послушайте их, вам понравится»

«Да, прям все учителя капец как хорошо диктуют эти диктанты, вы школу окончили сто лет назад и уже память не та? У Даши отличная дикция, приятный голос, она готовится в конце концов. Вы вообще слушали хотя бы раз Дашу? Это же наслаждение».

«Фигово, конечно, когда человек пытается продвигать что-то хорошее, правильное, доброе, но у всех перед глазами только сцена, как он снимает трусы под ручку со стариком. Люди взрослеют и меняются. Это нормально вчера махать трусами, а сегодня озвучивать всеукраинский диктант. В этом здоровая эволюция. Жаль, что эволюция касается не каждого, поэтому они этого не понимают)»

«Все возмущаются, что радиодиктант в этом году будет читать Даша Астафьева, а меня возмущает, почему что-то одно должно исключать другое? Почему Даша не может быть красивой, сексуальной, успешной и эрудированной, начитанной, с хорошей дикцией? Если бы украинский язык в то время, когда я училась в школе, преподавал кто-то вроде Даши, мы бы эти подлежащие и сказуемые с закрытыми глазами подчеркивали».

«Готовлю ручку на 27 октября, потому что заслуженной учительницы и лучшей читательницы, чем Астафьева, мне не светит».

Кто «против» и другие аргументы

Те, кто против, пишут о том, что Астафьева является поклонницей команды президента, что она певица, или же их часто не устраивает то, что Даша не является учительницей украинского языка.

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«Один раз нужно спеть Аво Аво Кадо и все, нельзя радиодиктанты читать?»

«По моему мнению, диктанты должны читать учителя. Ибо они знают, как это делать правильно. Возможно, Астафьева сделает это круто, буду только рада»

«Ее добрые дела — это прекрасно. Но равна ли куча всего полезного для страны умению читать текст с правильной интонацией? Знает ли она, что когда двоеточие, то голос понижаем, а когда тире повышаем? Или она просто будет читать, как ей сердце подскажет?

«На следующий год радиодиктант будет читать Женя Кошевой?»

«Даша Астафьева будет читать радиодиктант в этом году. До поднятия архивов 3….2….1….»

Но дискуссии возвращаются в русло адекватности, ведь украинцы объясняют, что нельзя ставить клеймо на человеке, не услышав, как он читает диктант.

Также есть те, кто просто решил присоединиться к обсуждению и вспомнить диктант прошлого года. Люди подискутировали по поводу того, кто читал диктант лучше всего, а кого было сложно понять.

В Сети также предложили на роль чтеца Леся Подервянского.

Радиодиктант национального единства: кто автор и чтецы

Напомним, автором текста для Радиодиктанта национального единства 2026 стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. В марте 2022 года он присоединился к ВСУ, участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях, а после тяжелого ранения в октябре 2024-го демобилизовался.

В своих книгах Дронь освещает тему военной службы и памяти о героях, а в собственном тексте для диктанта стремится показать, как язык объединяет всех, работая с каждым в отдельности.

Читцами радиодиктанта этого года впервые станет дуэт: учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественный деятель и волонтер Даша Астафьева. Пройдаков является первым украинским учителем, который вошел в топ-10 мировой премии Global Teacher Prize 2023, и отмечает, что проект давно перерос обычную проверку грамотности. Астафьева, являющаяся основательницей книжного приложения UnderBooks для популяризации украинской литературы, назвала участие в событии исполнением мечты и призвала украинцев вместе держать строй.

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