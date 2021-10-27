"Вчера погиб мой папа": дети водителя Chevrolet, в которого влетел Infiniti в Харькове, написали трогательный пост

"Вчера погиб мой папа": дети водителя Chevrolet, в которого влетел Infiniti в Харькове, написали трогательный пост

Родные погибшего мужчины надеются на честное расследование и справедливое наказание виновника ДТП.

В Харькове на проспекте Гагарина 16-летний подросток на Infiniti на большой скорости влетел в Шевроле. В результате погиб 58-летний водитель Шевроле.

Дети погибшего водителя разместили пост в соцсети.

"Вчера погиб мой папа. Отец двоих детей, дедушка троих внучек и человек, которых сейчас мало", — написал сын.

Он попросил откликнуться свидетелей аварии, в частности тех, которые задерживали водителя Infiniti.

Дочь погибшего мужчины обратилась ко всем с просьбой обнять своих родителей.

"Обнимите своих родителей пока они живы, потому что иногда может быть поздно", — сказала она.

Водитель Chevrolet Aveo погиб мгновенно. Кроме него, в салоне больше никого не было.

На место аварии приехали родственники погибшего водителя Chevrolet Aveo. Его сын Артем говорит, что его отец был опытным и внимательным водителем. Родные надеются, что виновника автоаварии накажут.

"Хотелось бы, чтобы не было отмазок. Что плохо стало, что умирал за рулем, еще что-то. Он просто ехал быстро и ему было плевать на всех. Я очень надеюсь, что он за это ответит", — рассказал ТСН сын погибшего водителя Артем.

Напомним, что сообщением в соцсетях, за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Х* (2005 г. р.). Машину ему на днях купили родители.

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