Вдохновляющее явление: в Карпатах медведи выходят из зимней спячки (фото)

Наконец-то природа оживает, и медведи возвращаются к своей повседневной активности, становятся более оживленными и подвижными.
В Карпатах медведи выходят из зимней спячки. Сетью распространяются первые фото.
Фото показал Национальный природный парк "Синевир".
"Весна в медвежьем приюте – время чрезвычайное, полное активности, дружбы и исследований. Это отличный случай увидеть природу в действии и полюбоваться невероятной прочностью и изысканностью медведей, которые теперь готовы делиться этими яркими моментами с нами", – отметили там.
Ранее Национальный природный парк "Синевир" проводил экоакцию для туристов. Приз – бесплатный билет на озеро или Реабилитационный центр бурых медведей.
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