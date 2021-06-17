Вдохнули пары и погибли: в Тернопольской области на агропредприятии нашли мертвыми двух мужчин

Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.

В Чертковском районе Тернопольской области на территории одного из агропредприятий нашли мертвыми двух мужчин. Их обнаружили в канализационном коллекторе предприятия.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Личности погибших уже установили — это 38-летний рабочий агропредприятия и 62-летний мужчина, который помогал на предприятии.

Руководитель агрофирмы рассказал, что 16 июня на предприятии прорвало трубу. Мужчины пытались выявить поломку. Вероятно, заглянули в промежуточный коллектор, вдохнули пары, лишились сознание и упали внутрь.

ГУ НП Тернопольской области

Тела мужчин нашли только 17 июня. Правоохранители открыли производство по ст. 271 ч. 2 (нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области из-за кропление полей химикатами отравились более 250 крестьян.

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