Вдохнули пары и погибли: в Тернопольской области на агропредприятии нашли мертвыми двух мужчин

Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.
В Чертковском районе Тернопольской области на территории одного из агропредприятий нашли мертвыми двух мужчин. Их обнаружили в канализационном коллекторе предприятия.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
Личности погибших уже установили — это 38-летний рабочий агропредприятия и 62-летний мужчина, который помогал на предприятии.
Руководитель агрофирмы рассказал, что 16 июня на предприятии прорвало трубу. Мужчины пытались выявить поломку. Вероятно, заглянули в промежуточный коллектор, вдохнули пары, лишились сознание и упали внутрь.
Тела мужчин нашли только 17 июня. Правоохранители открыли производство по ст. 271 ч. 2 (нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Тернопольской области из-за кропление полей химикатами отравились более 250 крестьян.
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