Вдоль реки Тиса установили заграждение с колючей проволокой (видео)

Именно эту реку пытаются пересечь украинские мужчины во время войны, чтобы попасть за границу.

На Закарпатской области вдоль реки Тиса у границы с Румынией установили заграждение с колючей проволокой.

В Сети появилось соответствующее видео, которое распространил в частности советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вдоль реки Тиса установлено ограждение с колючей проволокой", – указано в сообщении Андрющенко.

Он отметил, что по данным официальной статистики, пытаясь незаконно пересечь границу через эту реку, утонули уже 22 мужчины.

Чиновник добавил, что с точки зрения статистики относительно количества попыток, вероятность погибнуть в Тисе на порядок выше, чем в случае мобилизации погибнуть на фронте.

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Вдоль Тисы установили колючую проволоку (видео)

Напомним, в середине марта в Госпогранслужбе сообщили, что обнаружили в реке Тиса тело 33-летнего харьковчанина. С начала полномасштабной войны это был уже 22-й случай гибели при попытке преодоления реки.

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