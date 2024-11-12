Вдова актера-военного рассказала, как после гибели мужа на фронте справляется со своим горем

Вдова известного актера-военного Алексея Хильского, который погиб на фронте в августе прошлого года, рассказала, как справляется со своим горем.

Актриса Надежда Хильская говорит, что тяжело переживает потерю возлюбленного. Однако, чтобы не отчаиваться, артистка ходит на публичные мероприятия, пытается работать и продолжать их с мужем дело – актерство.

"Как вам сказать, как я чувствую себя... Трудно, конечно. Это не может быть не трудно. Но хожу на ивенты, вижу людей, стараюсь не забывать, что у меня есть профессия, что у моего мужа была такая же профессия. Это часть нашей жизни и жизни людей, за которую мой муж отдал свою жизнь", — рассказала артистка на проекте "Ранок у великому місті".

Алексей Хильский / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

Также Надежда Хильская поделилась, что ее муж не оставлял завещание. По словам артистки, они с возлюбленным пытались не думать вообще о том, что может случиться горе.

"Мой муж не оставлял никакого завещания. Последнее, о чем мы пытались думать, это о том, что он может погибнуть. Когда он был дома после каждого ранения, мы пытались просто жить в кайф и проводить это время в любви", — добавила. артистка.

Надежда и Алексей Хильские / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

Напомним, ранее Надежда Хильская рассказывала о финансовой помощи от государства. Актриса признавалась, получила ли 15 миллионов гривен за гибель мужа на войне.

Читайте также: