Вдова американского магната продает драгоценный камень с 400-летней историей для помощи Украине — The New York Times

Вдова американского бизнесмена Фрэнка Пердью продает ценный изумруд с аукциона, а деньги передаст поддержку гуманитарных мероприятий в Украине.

На протяжении многих лет Митке Пердью смотрела на свою руку и видела историю, пишет The New York Times.

Изумрудный камень на ее безымянном пальце рассказывал историю, которая достигает почти четырех столетий, вплоть до затопления испанского галеона близ Флорида-Кис в 1622 году и попыткам подводного охотника за сокровищами, по имени Мел Фишер, найти груз с ценными вещами.

Этот камень также напоминает ей о ее покойном муже, курином магнате Фрэнке Пердью, который получил долю вознаграждения в обмен на свои инвестиции в поиски сокровищ мистера Фишера. Большую часть он пожертвовал, но сохранил изумруд и подарил ей, когда предложил жениться в 1988 году. Она носила его до смерти в 2005 году, а затем отдала его на хранение.

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Теперь, через 400 лет после того, как Nuestra Señora de Atocha затонул во время урагана, 81-летняя госпожа Пердью выставляет изумруд на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке. Все средства, вырученные от продажи кольца, оценочная стоимость которого, по словам Sotheby's, составляет от 50 000 до 70 000 долларов США, будут переданы в поддержку гуманитарных мероприятий в Украине.

«Как это должно быть людям, которые там терпят непрерывно, без передышки, хотя бы полгода?», — сказала она.

«Я захотела сделать большее. И тогда я начала думать: "Что я могу сделать, чтобы быть наиболее полезным?" А потом я подумала: "Я владею чем-то, что имеет историческое значение".

Nuestra Señora de Atocha отплыл из Гаваны в Испанию 4 сентября 1622 года с грузом, включавшим 180 000 монет, 24 тонны слитков, отчеканенных из боливийского серебра, 125 слитков золота и 70 фунтов грубо ограненных изумрудов. Он плыл только день, когда на него и другое судно, «Санта-Маргарита», налетел ураган, в результате чего суда затонули к западу от Ки-Веста.

Умерший в 1998 году мистер Фишер был одержим поиском сокровищ с тех пор, как в детстве прочитал «Остров сокровищ» Роберта Луиса Стивенсона. После службы в армии в Европе во время Второй мировой войны и изучения инженерии в Университете Алабамы он ненадолго занялся разведением кур в Калифорнии, прежде чем открыть дайвинг-магазин в Редондо-Бич, штат Калифорния. В 1962 году он перевез свою семью во Флориду, обольщенный обещанием найти сокровища.

Он и его единомышленники использовали современную электронику, чтобы извлечь золото и другие артефакты из обломков испанского флота, затонувшего во время шторма у Атлантического побережья Флориды в 1715 году. В 1969 году он приступил к поискам.

Поиски клада «Аточа» дорого обошлись мистеру Фишеру. Это унесло более 15 лет его жизни, и он потерял сына и невестку, когда их лодка перевернулась и затонула в 1975 году. Наконец, в 1985 году господин Фишер и его команда обнаружили обломки корабля «Аточа» и подняли клад на 400 миллионов долларов.

«Когда ты первый человек, увидевший что-то после трехсот или четырехсот лет, у тебя просто мурашки по коже», — сказал в интервью сын господина Фишера Ким Фишер, который присоединился к поискам "Аточи", когда ему было 12 лет.

Фрэнк Пердью стал патроном экспедиции из-за связей с господином Фишером с тех пор, как они имели их общую историю выращивания кур.

Мистер Пердью получил долю клада, пропорциональную его инвестициям. Он передал большинство своих драгоценных камней, серебряных и золотых монет Смитсоновскому институту и Техническому колледжу Делавера, где они представлены на выставке под названием «Сокровища моря».

Вместе с тем мистер Пердью оставил себе два предмета: золотой дублон и изумруд.

Мистер Пердью встретил женщину, которая станет его третьей женой, на вечеринке в Вашингтоне, округ Колумбия, недалеко от его дома в Мэриленде. Сначала они общались по телефону около месяца — госпожа Пердью в то время жила в Калифорнии — и, по ее словам, в следующий раз, когда они увиделись, он пошел в свой сейф и взял кольцо с изумрудом. Они женились в 1988 году.

«Когда он подарил мне изумруд, получивший за свою долю сокровищ из Аточи, ничто в мире не могло быть более увлекательным — кроме помолвки», — сказала она.

Изумруд был добыт в Колумбии в 17 веке. Александр Эблен, старший специалист ювелирного отдела Sotheby's в Нью-Йорке, сказал, что это необработанный образец изумруда из старых рудников.

"Это камень очень ярко-зеленый, чисто-зеленый, а также не слишком светлый и не слишком темный", — сказал он.

Его оценочная стоимость от 50 000 до 70 000 долларов основывается только на состоянии драгоценного камня, сказал Эблен. Участники аукциона, среди которых, вероятно, будут музеи и частные коллекционеры, они примут во внимание его историю, а также поддерживаемое ими дело, сказал он.

Госпожа Пердью посетила Украину в начале этого года, чтобы узнать больше о торговле людьми, теме, о которой она пишет для Psychology Today. Из-за угрозы воздушного налета она провела свою первую ночь в Киеве в бомбоубежище, и это стало одним из самых значительных событий в ее жизни, сказала она.

Она подумала о своем обручальном кольце, которое хранила в сейфе после смерти мужа, и ей пришло в голову, что она могла бы использовать его, чтобы собрать деньги и привлечь внимание к страданиям в Украине после российского вторжения. Она сказала, что пока не знает, какую организацию выберет для передачи средств.

Когда мистер Пердью сделал предложение, она сначала думала, что будет носить кольцо только в особых случаях, но ее муж убедил его, что его следует носить каждый день. Она сказала, что рада, что последовала его совету, особенно потому, что теперь изумруд переходит к следующей главе своей 400-летней истории.

«Я бы хотела пожать руку человеку, который его получит, — сказала она, — и пожелать ему успеха и радости».

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