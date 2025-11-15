Вдова первой жертвы Чернобыльской катастрофы умерла после российского удара: история несокрушимой женщины

Наталья Ходимчук в зоне отчуждения, 2024 год / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Реклама

В ночь на 15 ноября умерла в больнице 73-летняя Наталья Ходимчук — жена первой жертвы Чернобыльской катастрофы Валерия Ходемчука. Прошлой ночью в ее квартиру в Киеве попал российский ударный дрон. После российского удара женщину госпитализировали со значительными ожогами.

О ее смерти сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

В заметке Наталью Ходимчук называют женщиной, которая «пронесла сквозь жизнь любовь, потерю и несокрушимость».

Реклама

В Госагентстве напомнили, что в ночь на 14 ноября «Шахед» попал в дом на Троещине, в котором жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи. Местные называли его «Чернобыльским», или «Станционным домом».

Вражеский дрон попал в квартиру вдовы Валерия Ходемчука, старшего оператора главного циркуляционного насоса 4-го энергоблока ЧАЭС, первой жертвы аварии 1986 года. Ее квартира выгорела дотла.

В больнице, несмотря на тяжелое состояние и 45% ожогов тела, она еще успела пообщаться с посетителями и держалась мужественно.

В ночь на 15 ноября ее сердце остановилось.

Реклама

В Госагентсве отметили, что 25 ноября Наталья Романовна должна была вместе с другими ликвидаторами ехать в Припять для фотосессии в рамках проекта «Чернобыль: женская судьба» к 40-летию трагедии.

До полномасштабного вторжения Наталья периодически посещала Чернобыльскую АЭС, ведь там, на стене между третьим и четвертым энергоблоками установлена Мемориальная доска ее мужу. На ней изображен Валерий Ильич. Отпечатки рук на доске оставили дочь Лариса и жена Наталья.

История несокрушимой женщины

Год назад Госагентство записало историю Натальи Ходимчук, которая теперь имеет особую ценность.

Вдова первой жертвы Чернобыльской катастрофы рассказала, что познакомилась с будущим мужем в припятской столовой, где работала продавщицей. Он ежедневно приходил туда на обед.

Реклама

Наталья Ходимчук на работе в Припяти / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Их дружеские отношения постепенно переросли в любовь. Встречались в свободное время, в субботу и воскресенье ходили в клуб в Копачи, родное село Натальи, на танцы.

Как-то Валерий пришел посреди недели и попросил ее руки и сердца. Родители Натальи дали согласие на брак. Понравилась будущая невестка и маме Валерия.

Молодые супруги совместную жизнь начали в «пдушке» — передвижном домике в Лесном массиве. В 1975 году они получили квартиру на ул. Леси Украинки, 8. Зарплаты обоих позволяли жить в достатке, тем более, что в Припяти тогда не ощущали дефицита.

Счастливые супруги — Наталья и Валерий. / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

В семье росли два ребенка — сын Олег и дочь Лариса.

Реклама

Об аварии на ЧАЭС Наталья узнала от сестры, ее муж работал сварщиком на 5-6 энергоблоках. Валерий должен был бы уже быть дома, но не вернулся. По городу ездили автомобили с дезактивационным раствором. Наталье до конца не было понятно, что происходит и каковы последствия аварии.

Посещение медсанчасти и морга не дали результатов — мужа там не было. Отчаявшись, жена позвонила директору станции Виктору Брюханову. Через несколько минут после завершения разговора к ней приехали представители профкома станции. Они сообщили, что поиски Валерия продолжаются, но безуспешно, посоветовали слушать внимательно радио и готовиться к эвакуации.

Решение о прекращении поисков мужа далось Наталии Ходемчук тяжело, но она его приняла, потому что не хотела и в дальнейшем подвергать коллег-поисковиков смертельной опасности, не хотела оставлять детей без родителей, как остались без отца ее дети.

После эвакуации из Припяти семья Ходемчуков приехала в Болотню к брату Валерия, а затем — к его маме в Кропивню. Наталья не смогла сказать свекрови правду о гибели ее сына. Она сообщила, что Валерия отвезли на лечение в Москву вместе с коллегами.

Реклама

Об ужасной смерти сына и о том, что тело не было найдено, мама узнала только 10 мая из выступления по телевизору тогдашнего советского лидера Михаила Горбачева.

Более двадцати лет Наталия посещала Мытинское кладбище, где похоронены погибшие во время аварии на ЧАЭС. Там есть и символическая могила ее мужа. В ней вместо тела похоронена его рубашка, которую он снял перед сменой.

«Я ее не стирала, потому что на ней остался его запах, который еще несколько лет не выветривался. Ее и похоронила вместо Валеры… Очень часто сын носил его галстук и запонки», — вспоминала Наталья.

Мемориальная доска Валерию Ходемчуку на Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Наталья Ходимчук призналась, что мысленно часто общалась с покойным мужем. В частности, рассказала, что, когда россияне оккупировали зону отчуждения и станцию, просила Валерия «выгнать их оттуда».

Реклама

Перед началом полномасштабного вторжения у Натальи родилась внучка, которую назвали в честь деда — Валерией.

Наталья также объяснила, почему различаются написания ее фамилии и мужа. Валерию Ильичу выдавали паспорт и ошибочно написали «е» вместо «и», так и стал он Ходемчуком.

«Мы потеряли женщину, которая прошла сквозь чернобыльский ад, потеряла мужа, воспитала детей, выстояла перед трагедиями, которые могли сломать любого. Но не ее. Наталья Романовна жила с достоинством, любовью и тихой силой, которая вдохновляет всех, кто знал ее лично или через ее историю», — отметили в Госагентстве.

Напомним, минувшей ночью, 14 ноября, войска РФ нанесли серии ударов беспилотниками и ракетами, которые преимущественно были направлены по жилым районам украинских городов. Оккупанты сосредоточили свои удары на столице.