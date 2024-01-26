Вдове бойца ВСУ отказывают в праве родить: адвокат рассказала о скандальном законе

В Украине запретили использовать сперму военных после гибели, так что вдовы не смогут родить детей.

Медицинская адвокат Елена Бабич рассказала историю вдовы бойца ВСУ, который при жизни криоконсервировал сперму перед тем, как отправиться фронт. Но после гибели военного жена не сможет родить от него ребенка, ведь новая поправка в закон запрещает использовать биоматериал после смерти.

Об этом Бабич сообщила на своей Facebook-странице.

Адвокат рассказала, что на днях консультировала вдову молодого военнослужащего. Пара мечтала иметь детей, поэтому криоконсервировала сперму мужчины перед тем, как он отправился на фронт. Супруги оформили все необходимые документы – договор, доверенность на жену, заявление об использовании спермы для рождения ребенка.

К сожалению, мужчина погиб. А жена теперь не сможет использовать его замороженную сперму, чтобы забеременеть, в связи с принятым законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению права военнослужащих и других лиц на биологическое отцовство (материнство)".

"Напомню — недавно наши законодатели так сильно беспокоились о финансовой составляющей криоконсервации биологического материала военнослужащих, что приняли закон, которым... запретили использовать сперму военного после его гибели (!). С марта клиники будут обязаны ее утилизировать", — пояснила Бабич.

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"Вот как объяснить убитой горем женщине, которая буквально пару месяцев назад оформляла с мужем документы, чтобы родить ребенка, пока ее муж защищал государство и погиб, наши законотворцы буквально лишили его права быть отцом после своей смерти?!" – говорится в сообщении адвоката.

Она отметила, что не может понять мотивы принятия этого запрета.

Напомним, речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению права военнослужащих и других лиц на биологическое отцовство (материнство)", который Верховная Рада приняла в ноябре 2023 года. Закон вступает в силу 22 марта 2024 года. В пункте 3 Предконечных и переходных положений закона была добавлена следующая норма: "В случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого сохраняются, их хранение прекращается с последующей утилизацией".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Военные смогут сохранять репродуктивные клетки? Рада поддержала законопроект

Напомним, ранее сообщалось о том, как украинки в судах борются за выплаты после гибели мужей. Особенно это касается прав детей, родившихся после гибели отца на фронте.

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