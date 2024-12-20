Вдову Кузьмы "Скрябина" обманули на 1,5 млн: объявлено подозрение директору музыкального лейбла

Лейбл должен был передавать 70% дохода от использования интеллектуальной собственности музыканта его жене, но занижал количество прослушиваний песен и суммы выплат.

Следователи Нацполиции объявили подозрение директору известного музыкального лейбла, который обманул наследников покойного лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко почти на 1,5 млн грн.

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Как объяснили правоохранители, после смерти Кузьменко авторские права на все его творчество унаследовала супруга. Она основала компанию для менеджмента полученной интеллектуальной собственности. Эта компания предоставила лицензию на любое воспроизведение всех песен музыканта лейблу звукозаписи, который продюсирует известных украинских артистов.

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Заключенное соглашение предполагало, что 70% дохода от использования интеллектуальной собственности Кузьменко будет получать его супруга, а 30% за менеджмент активов музыканта будет получать лейбл звукозаписи.

"Однако расчет вознаграждения, которое отправляли фирме супруги погибшего в течение трех лет с момента заключения договора, не соответствовал реальным данным на рынке цифровой дистрибуции музыки — директор лейбла звукозаписи умышленно занижала количество прослушивания музыкальных треков на стриминговых платформах и сумму вознаграждения правообладательнице", – говорится в заявлении полиции.

Киберполицейские установили, что для увеличения неправомерных прибылей, лейбл звукозаписи заключил соглашение с чешской компанией, которая занимается дистрибуцией музыки. Жену Кузьменко уверяли, что зарубежная фирма является их дочерней компанией и не берет никаких процентов от прибыли. На самом же деле забиралось до 85% прибыли, а реальное количество прослушиваний на стриминговых платформах также занижалось.

По данным независимой экспертизы в сфере интеллектуальной собственности, цифровое распространение записей погибшего Кузьменко в течение 2017-2019 годов должно было принести его жене не менее 1,5 млн грн прибыли.

Правоохранители провели обыски, допросы свидетелей и потерпевших. Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств, чтобы объявить директору и основателю музыкального лейбла о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. За это грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Полиция объявили подозрение директору музыкального лейбла/Фото: Нацполиция

Напомним, еще в 2021 году мать Кузьменко Ольга Михайловна заявляла, что авторские права на творчество музыканта пытаются украсть. По ее словам, компания Moon Records "совершает варварские действия относительно прав Кузьмы".

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