Вечер в темноте: «Укрэнерго» расширяет графики отключений на сегодня
Сегодня вечером, 8 апреля, Укрэнерго вводит графики почасовых отключений для всех регионов страны.
В Украине сегодня, 8 апреля, увеличат объемы отключения света. С 19:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут вынуждены применяться графики отключений электричества.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
«Объем прогнозируемых на сегодняшний день мер ограничения будет увеличен. В вечерний период максимального энергопотребления — с 19:00 до 22:00 — во всех регионах Украины вынуждены будут применяться графики почасовых отключений», — предупредили в «Укрэнерго».
Причина отключений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты и обусловленный ими дефицит мощности в энергосистеме в условиях высокого уровня потребления.
Графики применения ограничений могут изменяться. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.
Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Напомним, что сегодня днем в Украине уже внезапно ввели неожиданные отключения света.
