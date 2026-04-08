Вечер в темноте: «Укрэнерго» расширяет графики отключений на сегодня

Готовьте павербанки: сегодня вечерние отключения будут действовать по всей Украине

Реклама

В Украине сегодня, 8 апреля, увеличат объемы отключения света. С 19:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут вынуждены применяться графики отключений электричества.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Объем прогнозируемых на сегодняшний день мер ограничения будет увеличен. В вечерний период максимального энергопотребления — с 19:00 до 22:00 — во всех регионах Украины вынуждены будут применяться графики почасовых отключений», — предупредили в «Укрэнерго».

Реклама

Причина отключений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты и обусловленный ими дефицит мощности в энергосистеме в условиях высокого уровня потребления.

Графики применения ограничений могут изменяться. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Напомним, что сегодня днем в Украине уже внезапно ввели неожиданные отключения света.

Реклама

