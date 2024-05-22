Вечернее обращение Зеленского 22 мая: о чем важном сказал президент

Президент Украины Владимир Зеленский в конце дня 22 мая обратился к украинцам. Он рассказал о текущей ситуации на поле боя.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, сегодня генерал Сырский доложил о ситуации на фронте, направлениях основных боев. Прежде всего, это Покровское и другие донецкие направления. Также Купянское направление на Харьковщине.

“Максимум внимания – всему пограничному сейчас, и не только в Харьковской области, но также на Сумщине. Задача для наших подразделений в целом для Сил обороны тоже неизменна. Мы должны как можно больше наносить потери кафиру. И я благодарю каждого воина, каждого солдата и командира, которые действительно метки, которые действительно обеспечивают нам всем – всему нашему государству – необходимые результаты. Особо отмечу за бои в эти дни 57-ю отдельную мотопехотную бригаду: обороняет район Волчанска, в целом нашу Харьковщину, устойчиво удерживает позиции и уничтожает оккупанта – именно так, как нужно. Спасибо, воины. Также 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Благодарю вас, ребята. И еще Покровское направление – 47 отдельная механизированная бригада. Молодцы, воины”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский резко высказался о переговорах с Россией и бездействии Запада.

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