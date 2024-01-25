Вечернее обращение Зеленского: о чем важном сказал президент

По его словам, Нацгвардию есть за что сегодня отметить.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 25 января. Глава государства особо обратился к воинам Национальной гвардии.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, Нацгвардию есть за что сегодня отметить. Спецназовцы 1-го и 3-го отдельных штурмовых отрядов "Омега".

“Ребята очень эффективно воюют на передовой, в действительно горячих местах фронта. 15-й Славянский полк и 4-я бригада оперативного назначения Нацгвардии – это Восточное направление. Благодарю вас за меткость, воины. И сегодня, профессиональный день у киберспециалистов СБУ – Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности – я поздравляю вас, всех работников Департамента, и благодарю вас за работу как в тылу, так и на фронте”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в ГУР рассказали детали об сорвавшемся в день падения Ил-76 об обмене пленными.

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