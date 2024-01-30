Вечернее обращение Зеленского: о чем важном сказал президент

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 31 января. Он обратил внимание на сложную ситуацию в приграничных громадах.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Президент обратил внимание на города, постоянно страдающие российскими обстрелами: в частности, Харьковщина, Донетчина, Херсонщина, Запорожская область, Никополь и Марганец.

"Очень сложная ситуация во многих пограничных громадах. Но каждый раз не забываем: в каждом обществе, в каждом городе работают спасатели ГСЧС Украины, полицейские, наши врачи, волонтеры. Всюду есть те, кто спасает жизнь. И я благодарю каждого и каждого, кто работает именно так – ради жизни. Благодарю всех за самоотверженность и спасение жизней. Слава всем, кто сражается ради Украины и украинцев, кто работает, помогая драться, и кто работает, спасая людей и Украину", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский идет на большой риск, чтобы переломить ход войны и сохранить свои политические позиции.

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