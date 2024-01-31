Вечернее обращение Зеленского: президент обратил внимание на украинскую ПВО и обстрелы со стороны РФ

Он говорит, что россияне будут и дальше пытаться сломать нашу защиту.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 31 января. Он отметил, что, несмотря на большое количество ракет и дронов, направляемых в нашу сторону РФ, нашей ПВО удается сбивать. Однако не все.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

“Каждую ночь, каждый день – очередные российские террористические атаки: ракеты и дроны. Значительную часть мы сбиваем. Пока есть и много попаданий. Но уже 31 января. Принципиально иная, чем прошлой зимой, энергетическая ситуация. Система сохранена. Снабжаем украинцев энергией. Обеспечиваем и постоянно усиливаем защиту энергетических объектов”, — подчеркнул глава государства.

По его словам, мы укрепляем воздушное пространство Украины. И нашему государству этой зимой нужно многое пройти, поскольку террористические атаки РФ еще будут продолжаться.

“Россияне будут пытаться сломать нашу защиту. Осознаем угрозу. И благодарим каждого, кто защищает государство, кто каждую ночь и каждый день на боевых дежурствах. Украинские воздушные силы, все наши зенитчики, мобильные огневые группы, каждый расчет ПВО и каждый воин в силах обороны. Я благодарю всех, кто воюет и работает ради государства, всех, кто помогает и кто добавляет свои интересы в единство со всеми другими в Украине. Успешная защита государства – это всегда всеобщее дело. И украинцы умеют преодолевать сложности. Все преодолеем, как уже многое преодолели. Благодаря осознанию общих интересов – государственных интересов”, — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что защита нашего государства и нашего народа – это общее дело. В частности, в обороне, в активных действиях, в защите жизненно важных систем.

"Все зависит, конечно, от профессионализма и храбрости конкретных людей. Если бы у Украины не было таких людей, наше государство не смогло бы выстоять. Но благодаря таким людям, благодаря нашему такому народу Украина стоит, Украина защищается, Украина достигает собственных целей в войне. Я благодарю всех, кто воюет и работает ради государства. Всем, кто помогает. И кто добавляет свои интересы в единство со всеми другими в Украине. Успешная защита государства – это всегда общее дело. И украинцы умеют преодолевать сложности. Все преодолеем. преодолели. Благодаря осознанию общих интересов. Государственные интересы", - акцентировал Зеленский.

Напомним, что Германия объявила новый пакет военной помощи Украине.

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