Россия атаковала областной центр: взрывная волна затронула жилой массив, "прилет" по предприятию

Дрон / © Associated Press

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В Полтаве ликвидируют последствия очередной атаки противника с применением беспилотников.

Об оперативной ситуации в городе сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова в Telegram.

По ее словам, в результате попадания вражеского БПЛА было повреждено здание одного из местных предприятий. Кроме того, в периметре взрывной волны потерпел разрушения окружающий жилой массив.

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Сейчас в общине зафиксировано повреждение по меньшей мере по четырем адресам: в двухэтажном жилом доме и нескольких частных домовладениях выбито по меньшей мере 8 окон, а также изуродованы крыши.

«Самое главное — в медицинские учреждения обращений не поступало», — подчеркнула Ямщикова.

Городские власти развернули оперативный штаб для помощи людям. Социальные работники уже совершают домовый обход, а представители районных советов предоставляют пострадавшим первичные консультации.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 28 специалистов и 2 единицы специальной техники от профильных служб города. Коммунальщики расчищают проезжую часть от обломков стекла и устанавливают дополнительные баки для его сбора.

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Важная информация для жителей: Если ваше жилье или имущество получило повреждения вследствие этой атаки, обязательно сообщите об этом городскую оперативную службу по короткому номеру: 15-80.

Напомним, ранее специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов заявил, что Россия увеличивает количество реактивных «Шахедов» и предупредил о новой угрозе.

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