- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала областной центр: взрывная волна затронула жилой массив, "прилет" по предприятию
В результате атаки российского БпЛА повреждены предприятие и жилмассив, обошлось без жертв.
В Полтаве ликвидируют последствия очередной атаки противника с применением беспилотников.
Об оперативной ситуации в городе сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова в Telegram.
По ее словам, в результате попадания вражеского БПЛА было повреждено здание одного из местных предприятий. Кроме того, в периметре взрывной волны потерпел разрушения окружающий жилой массив.
Сейчас в общине зафиксировано повреждение по меньшей мере по четырем адресам: в двухэтажном жилом доме и нескольких частных домовладениях выбито по меньшей мере 8 окон, а также изуродованы крыши.
«Самое главное — в медицинские учреждения обращений не поступало», — подчеркнула Ямщикова.
Городские власти развернули оперативный штаб для помощи людям. Социальные работники уже совершают домовый обход, а представители районных советов предоставляют пострадавшим первичные консультации.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 28 специалистов и 2 единицы специальной техники от профильных служб города. Коммунальщики расчищают проезжую часть от обломков стекла и устанавливают дополнительные баки для его сбора.
Важная информация для жителей: Если ваше жилье или имущество получило повреждения вследствие этой атаки, обязательно сообщите об этом городскую оперативную службу по короткому номеру: 15-80.
Напомним, ранее специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов заявил, что Россия увеличивает количество реактивных «Шахедов» и предупредил о новой угрозе.