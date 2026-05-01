Вечером РФ атаковала большой город Украины: есть повреждение энергосистемы

Российские войска атаковали дронами «Шахед» энергетические объекты в Николаеве. Вечером 1 мая стало известно об атаке РФ.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Под атакой „шахедов“ снова энергетическая инфраструктура. По состоянию на данный момент без пострадавших», — отметил Виталий Ким.

Напомним, в пятницу, 1 мая, российская террористическая армия осуществила массированный запуск сотен ударных беспилотников по территории Украины. Атаки начались ночью и продолжались в течение дня.

Российские войска совершили очередную атаку беспилотниками на Житомирскую область. В результате ударов повреждения получили центр Житомира и другие населенные пункты региона.

Также Россия атаковала Виннитчину рекордным количеством дронов — в небе над областью зафиксировали 74 беспилотника. Из-за падения одного из них разрушен частный дом, ранения получила женщина.

