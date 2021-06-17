Вечером ушла из дома и не вернулась: в Днепропетровской области ищут 16-летнюю девушку (фото)

К поискам девушки подключили кинологов и военных.

В Днепропетровской области правоохранители и общественность разыскивают несовершеннолетнюю Анастасию Карнаух. На связь подросток перестала выходить с вечера 14 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Так, правоохранители проверяют вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, лесополосы и другие места, где теоретически может находиться девушка. К поискам подключили ювенальных полицейских, кинологов и военных.

Приметы девушки: рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы до плеча. Была одета в черные джинсы и черную футболку. На правой руке есть тату в виде кота.

"Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней девушки, просьба сообщить в полицию по телефонам: "102", (095) 938-27-56", — просят правоохранители.

Напомним, что в Одесской области разыскивают без вести пропавших двух несовершеннолетних девушек. Еще 12 июня они ушли из дома и все еще не вернулись.

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