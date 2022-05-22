"Вечная слава всем, кто встал на защиту Украины": Зеленский наградил 215 военных государственными наградами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении наших героев.

215 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 30 – посмертно.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в традиционном обращении к нации в ночь на 22 мая.

"Почти ежедневно у меня на столе такие или иные подобные указы. О награждении наших защитников и защитниц. О присвоении звания Герой Украины. И это показывает тяжесть военной ситуации. Война, к сожалению, продолжается. Война не закончилась. Нам еще нужно биться и идти вперед к победе", — сказал глава украинского государства.

"Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть. И – стать беззаботным. Или даже небрежным. Но нет, это не так. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. Каждый день! И каждый и каждый из нас имеют ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Помочь армии. Тем, чем могут. Да, как могут. Вечная слава всем, кто стал на защиту Украины! Вечная память каждому и каждому, кто отдал жизнь за наше государство! Слава Украине!", — резюмировал он.

Напомним, 21 мая 2022 года Зеленский заявил, что государство не согласится ни на какие альтернативы вступлению в Евросоюз. Украине не нужен такой "компромисс Европы с РФ".

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