"Вечного ничего нет": Данилов – о заявлении Зеленского о возможной отставке Залужного

По мнению Алексея Данилова, ничего страшного от того, что один или другой или несколько человек будут изменены – ничего не произойдет сразу.

Президент Украины Владимир Зеленский обмолвился о громкой новости в отношении главкома Валерия Залужного в интервью итальянскому каналу Rai1. Президент намекнул, уволит ли главкома, а также анонсировал куда больше кадровых решений.

“Этот кадровый вопрос, это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Однозначно требуется перезагрузка, новый старт. Я имею в виду нечто серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны. Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, а не только в одном секторе, таком как военный. Я думаю об этой замене, но здесь нельзя сказать, что мы заменили одного человека”, – сказал президент.

Заявление Зеленского о возможной отставке Залужного прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона 6 февраля.

"Когда журналисты спровоцировали вопросом "что происходит", президент как искренний человек ответил. Да, он думает, есть процесс, этот процесс постоянный. Имейте в виду, что вечного ничего нет. Нет вечного президента, нет вечного главы наших Вооруженных сил, нет вечного спикера, вечного в мире ничего нет. Жизнь идет, ничего страшного в жизни от того, что один или другой, или три, четыре, пять, как президент сейчас думает, человек будут заменены — ничего не произойдет сразу. Какие потом будут последствия, давайте будем смотреть, давайте будем анализировать. Мы живем в нашей стране, мы должны быть ответственными за все происходящие у нас процессы", — подчеркнул Данилов.

Напомним, после того, как президент Украины якобы сообщил своему главнокомандующему Залужному, что его вскоре уволят, замена ему до сих пор не выбрана.

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