В отличие от войны в Ираке, борьба украинцев однозначна, отмечает автор.

США потратили много времени на "вечные войны" в Ираке, Афганистане и за их пределами. Тем не менее, призыв уйти в изоляционистскую оболочку, или "Америка прежде всего", может быть сиреной для ветеранов.

Об этом рассказал автор из Института будущих конфликтов Академии военно-воздушных сил Мэтт Галлагер в колонке Politico.

Автор пишет, что решение изолироваться от помощи Украине ни морально, ни прагматично не разрешит ситуацию глобально.

"Честно говоря, только в Украине, я думаю, что Америка способна быть тем, кем мы себя называем", — добавил Галлагер.

Ближайший соратник Дональда Трампа, кандидат на должность вице-президента США Джей Ди Венс на национальном съезде Республиканской партии в июле сказал: "Люди не будут бороться за абстракции, но они будут бороться за свои дома".

"Это интересная линия, но, конечно, не соответствует действительности ", – пишет автор.

По его мнению, более современным доказательством являются тысячи добровольцев в украинском интернациональном легионе, многие из них – разочарованные ветераны "вечных войн".

Автор отмечает, что в отличие от войны в Ираке, борьба украинцев однозначна: "Иностранный противник вторгся на границы потенциального союзника США, пытаясь ликвидировать его суверенное существование". Американцы, поддерживающие Украину, не ищут оружия массового уничтожения или навязывают свою волю стране.

Галлагер признает, что американцам на самом деле лгали в Ираке. Ложь является формой предательства, но не означает, что нужно "отказаться от ценностей и идеалов, в которые мы когда-то верили и за которые боролись".

Напомним, Украина представит свой план победы президенту США Байдену и двум кандидатам на этот пост – Дональду Трампу и Камале Харрис.

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