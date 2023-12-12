Ведет "антисоциальный образ жизни" и плохо видит: в Черниговской области мужчина отказался от мобилизации

На суде мужчина объяснил, что у него есть проблемы со зрением.

В Черниговской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации из-за "совета брата и истерики ребенка".

Об этом говорится в приговоре Куликовского районного суда Черниговской области.

По данным суда, мужчина в мае 2023 года пришел в военкомат и прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его ограниченно годным к службе в армии.

Впоследствии он получил повестку и должен был в июне 2023 прийти в военкомат для прохождения службы во время мобилизации, однако проигнорировал это.

На суде мужчина рассказал, что действительно отказался от службы в армии. Житель Черниговщины объяснил, что раньше не служил из-за плохого зрения, однако на этот раз ВВК признала его ограниченно пригодным и получил повестку. Подсудимый отметил, что отказался от службы в армии из-за "истерики ребенка" и совета брата, который сказал ему не идти в армию.

Суд учел то, что местный поселковый совет негативно охарактеризовал подозреваемого. По их данным, он "не работает, живет за счет временных подработок, ведет антисоциальный образ жизни, на него неоднократно поступали жалобы в поселковый совет". Также мужчина стоит на учете у нарколога, привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, посягающих на общественный порядок.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, могут ли вручить повестку тому, кто имеет право на отсрочку.

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