Ведьмы, домовые и мистика: на Черниговщине для местных жителей устроили прогулку кладбищем

Ведьмы, домовые и мистика: на Черниговщине для местных жителей устроили прогулку кладбищем

Экскурсоводы рассказывали о местных домах и ведьмах.

В Сосницкой общине на Черниговщине проводят аутентичные мероприятия. Кроме экскурсий по злачным местам, местных жителей и туристов водили на... кладбище.

Об этом сообщили в пресс-службе Сосницкой общины.

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Так, в ходе экскурсии участников провели по местному кладбищу и рассказали о культовых разрушенных сооружениях, традициях застройки жилья, а также рождения человека на свет. Примечательно, что на мероприятии собралась почти сотня людей.

"Это была пешая экскурсия-прогулка, в которой рассказали о предрассудках, традициях, об интересных людях Сосници и Соснитчины, о ведьмах, о колдунах, о домовых, о злых и добрых духах, о ритуалах и других интересных вещах", — рассказали в местом паблике.

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Там также добавили, что вскоре экскурсоводы поведут желающих на Митрофановское кладбище. Во время экскурсии им расскажут о выдающихся местных жителях.

Напомним, что в селе Чапли под Днепром недавние ливни наделали беды. Водой размыло местное кладбище и уничтожило дороги.

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