Ведущая мировая методика регенеративной медицины: хирурги успешно вживили стволовые клетки детям (фото)

Вмешательство с использованием стволовых клеток — это одна из ведущих мировых методик регенеративной медицины. И недавно она была впервые применена и в больнице Львова.

Редкие операции по вживлению стволовых клеток трем детям, которые имели нарушение подвижности конечностей, успешно совершили во Львове.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.​​

Итальянский хирург Роберто Брамбилла совместно с ортопед-травматологами детской Больницы Святого Николая совершил, в частности, такую ​​операцию 17-летней Божене со Львовщины.

Уникальная операция во Львове Фото: Первое медицинское объединение Львова

Девочка родилась со сращением лучевой и локтевой костей, из-за чего ладонь ее левой руки была обращена вперед. Это мешало девушке быть самостоятельной в быту.

Уникальная операция во Львове Фото: Первое медицинское объединение Львова

Год назад кликари скорректировали патологию, так что теперь нужно было восстановить полную активность руки девушки. Чтобы ускорить выздоровление Божены, Роберто Брамбилла предложил применить новый метод — вживление стволовых клеток в участок, нуждающийся в восстановлении.

Уникальная операция во Львове Фото: Первое медицинское объединение Львова

Операцию провели в несколько этапов.

"Сначала методом липосакции хирурги забрали с бедренного участка пациентки жировую ткань и отделили от нее так называемые мезенхимальные стволовые клетки. Затем вживили их в ранее прооперированный участок руки.

Уникальная операция во Львове Фото: Первое медицинское объединение Львова

Стволовые клетки эффективны в таких случаях, поскольку обладают способностью трансформироваться в любой другой тип клеток, что в свою очередь ускоряет процесс восстановления тканей», – говорится в сообщении.

Другие два вмешательства врачи выполнили детям с ожоговой и травматологической патологиями. Эти маленькие пациенты тоже с нетерпением ждут скорее улучшения подвижности конечностей.

К слову, регенеративная медицина — одно из самых современных в мире направлений лечения глубоких ран и поврежденных тканей, так как позволяет их восстанавливать без сложных хирургических вмешательств.

Напомним, в Киеве провели уникальную операцию по пересадке печени с одномоментной коррекцией порока сердца. Вмешательство решили объединить, чтобы не навредить пациентке.

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