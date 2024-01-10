Ведущая мировая методика регенеративной медицины: хирурги успешно вживили стволовые клетки детям (фото)

Вмешательство с использованием стволовых клеток — это одна из ведущих мировых методик регенеративной медицины. И недавно она была впервые применена и в больнице Львова.
Редкие операции по вживлению стволовых клеток трем детям, которые имели нарушение подвижности конечностей, успешно совершили во Львове.
Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.
Итальянский хирург Роберто Брамбилла совместно с ортопед-травматологами детской Больницы Святого Николая совершил, в частности, такую операцию 17-летней Божене со Львовщины.
Девочка родилась со сращением лучевой и локтевой костей, из-за чего ладонь ее левой руки была обращена вперед. Это мешало девушке быть самостоятельной в быту.
Год назад кликари скорректировали патологию, так что теперь нужно было восстановить полную активность руки девушки. Чтобы ускорить выздоровление Божены, Роберто Брамбилла предложил применить новый метод — вживление стволовых клеток в участок, нуждающийся в восстановлении.
Операцию провели в несколько этапов.
"Сначала методом липосакции хирурги забрали с бедренного участка пациентки жировую ткань и отделили от нее так называемые мезенхимальные стволовые клетки. Затем вживили их в ранее прооперированный участок руки.
Стволовые клетки эффективны в таких случаях, поскольку обладают способностью трансформироваться в любой другой тип клеток, что в свою очередь ускоряет процесс восстановления тканей», – говорится в сообщении.
Другие два вмешательства врачи выполнили детям с ожоговой и травматологической патологиями. Эти маленькие пациенты тоже с нетерпением ждут скорее улучшения подвижности конечностей.
К слову, регенеративная медицина — одно из самых современных в мире направлений лечения глубоких ран и поврежденных тканей, так как позволяет их восстанавливать без сложных хирургических вмешательств.
Напомним, в Киеве провели уникальную операцию по пересадке печени с одномоментной коррекцией порока сердца. Вмешательство решили объединить, чтобы не навредить пациентке.
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