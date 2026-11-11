Ведущая проекту "Блыжче до зирок" Натали Салоник попала в серьезное ДТП: впереди— операция (фото)

Ведущая Натали Салоник и поврежденное в результате ДТП авто

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В ночь на 8 ноября ведущая проекта «Блыжче до зирок» на телеканале ТЕТ Натали Салоник попала в серьезную автомобильную аварию.

О пережитом она рассказала в сториз на своей странице в Instagram, поделившись подробностями аварии и состоянием здоровья.

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По словам Натали, авария произошла, когда она возвращалась из съемок. Ведущая находилась на заднем сиденье автомобиля и спала. Проснулась от того, что машину начало сильно крутить. В считанные секунды автомобиль потерял управление, а сильный удар сопровождался срабатыванием подушек безопасности.

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После аварии медики диагностировали у Натали ушибы, а также перелом шейного отдела позвоночника между четвертым и пятым позвонками со смещением. Этот участок позвоночника, в частности, влияет на подвижность рук. Сейчас движение правой рукой ведущей сопровождается болью. Натали готовится к операции.

«Смотрю на то, что осталось от машины, и понимаю, что этот день для меня мог стать последним«, — поделилась Натали, добавив, что безгранично благодарна за возможность жить и верит, что впереди ее ждет еще много планов.

Команда телеканала ТЕТ и проекта «Блыжче до зирок» выразили Натали искренние соболезнования в связи с пережитым и пожелали сил, выдержки и скорейшего восстановления. К словам поддержки присоединились и зрители телеканала: под сообщениями ТЕТ в социальных сетях люди оставляют теплые слова, пожелания здоровья и поддержки для ведущей.

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