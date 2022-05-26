Ведущий Даниэль Салем решился удочерить ребенка, потерявшего родителей во время войны

Известный украинский телеведущий Даниэль Салем признался, что принял серьезное решение – после войны он удочерит ребенка.

Даниэль Салем, который с начала войны вступил в ряды терробороны, рассказал, что решился на серьезный шаг – ведущий намерен удочерить ребенка, потерявшего родителей в результате вторжения РФ в Украину.

Даниэль Салем сейчас служит в терробороне / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

В программе "Вечер с Украиной" Салем признался, что у него за время службы были ситуации, когда не раз приходилось эвакуировать детей и после того, как он побывал в детской областной больнице, ведущий определился с решением:

"Это так же, как было принято мной решение, 24 я четко знал, где я окажусь, куда я поду. Я считаю, что мы — украинцы, великая нация! На нас сейчас возложилась огромная ответственность — не подвести нашу страну, наших родителей, города. Одно из таких решений, которое меня поднесет изнутри, и даст мне мотивацию двигаться дальше, это я решил, что я хочу именно удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей. Во время войны это невозможно сделать, но можно стать опекуном. И после того, как все закончится, она станет официально моей дочерью. Может, усыновлю, может, это будет мальчик, я не знаю", — сказал Салем.

Даниэль Салем с дочерью / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем с дочерью / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Он также признался, что его жена еще не знает о его решении, но Салем уверен, что возлюбленная его поддержит:

"Я думаю, она поддержит. Это не объяснить... Надо понимать, что есть человеческие жизни, которые останутся просто на произвол судьбы. Если ты можешь сделать для себя что-то. Мы ведь это делаем для себя, в первую очередь. Надо понимать, за что нам вся эта война. Если мы не можем помочь близким, тогда это все зря. Надо помогать. Неважно, где ты служишь, чем занимаешься. Я посчитал своей миссией дать жизнь ребенку, потерявшему родителей", — объяснил ведущий.

Даниэль Салем с супругой

Он признался, что сам рос без родителей и знает как важно, чтобы у ребенка были мама и папа.

Отметим, что Даниэль Салем женат и имеет дочь Санта-Луну.

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