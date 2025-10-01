Ведущий телемарафона в прямом эфире объявил о своей мобилизации (видео)

Ведущий телемарафона Вадим Карпьяк / © скриншот с видео

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ведущий телемарафона Вадим Карпьяк объявил о своем последнем эфире в студии и сообщил, что решил мобилизоваться в Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Об этом ведущий сказал в эфире телемарафона.

«А сейчас короткое, фактически персональное объявление. Я немножко волнуюсь, это правда. Дело в том, что это были последние мои разговоры в разговорной студии „Единых новостей“. Я решил мобилизоваться«, — заявил Карпьяк.

Реклама

Ведущий добавил, что еще с 2022 года мечтал, чтобы именно на его эфир выпало объявление о победе Украины в войне. Однако чем дальше, тем больше было понимание, что нельзя просто сидеть и ждать победы — ее надо как-то приближать.

«Ее надо как-то приближать в рядах, очевидно, Сил обороны. Поэтому я созрел к тому, чтобы мобилизоваться. Я надеюсь служить в восьмом корпусе Десантно-штурмовых войск. Туда собираюсь мобилизоваться», — рассказал Карпьяк.

Дата публикации 16:32, 01.10.25 Количество просмотров 47 Ведущий телемарафон Вадим Карпяк объявил о своей мобилизации

Напомним, в прошлом году украинский телеведущий «Викон» СТБ и «Фактив» ICTV Орест Дрималовский во время прямого эфира заявил, что идет на фронт. Ведущий был мобилизован в ряды ВСУ.

Дрималовский служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Донецкой области, где отличился исключительной службой и был награжден медалью «Крест Доблести». В августе 2025 года Дрималовский стал новым спикером Министерства обороны Украины.