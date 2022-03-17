Ведущий украинский детский кардиоцентр переехал во Львов – Козицкий

Филиал Киевского Центра детской кардиологии и кардиохирургии во время войны с россией будет работать во Львове.

О переезде филиала Центра во Львов сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Специалисты Центра будут временно работать на базе Львовского областного кардиоцентра на улице Кульпарковской, 35.

«Здесь обустроили помещение для проведения консультаций, операций, реанимации и послеоперационного периода маленьких пациентов», – рассказал глава ОВА.

Все необходимое оборудование и расходные материалы уже доставлены из Киева во Львов. Начало проведения операций намечено на следующую неделю. В настоящее время врачи осматривают и консультируют маленьких пациентов.

«После нашей победы киевские специалисты вернутся на свои рабочие места в столице. А мы будем думать над тем, чтобы филиал этого заведения и дальше работал во Львове», — добавил Козицкий.

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