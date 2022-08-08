"Ведут себя неадекватно": после обстрела ВСУ в Херсоне оккупанты изрядно разнервничались и срываются на местных

Они нервничают и срываются на жителях города.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Сегодня ночью ВСУ отработало ключевые точки логистических маршрутов орков на Херсонщине, в частности Антоновский мост. Мост оккупанты окружили с двух сторон, местных жителей близко не подпускают, ведут себя в общении с людьми практически неадекватно, будьте осторожны и старайтесь держаться от этого района подальше. Орки именно. на взводе. Сам мост, по предварительным данным, получил серьезные повреждения", — отметил Соболевский.

Напомним, что ночь на 8 августа Вооруженные силы Украины высокоточными ракетами HIMARS ударили по пунктам временной дислокации российской армии на промышленных площадках в разных районах оккупированного Мелитополя.

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