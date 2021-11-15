Веерных отключений электроэнергии в Украине не будет — Зеленский

Чтобы избежать энергетического кризиса, государство выполняет определенные шаги.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что веерных отключений электроэнергии в Украине не будет. Государство делает все, чтобы избежать энергетического кризиса.

Об этом он заявил в видеообращении вечером 15 ноября.

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По его словам, государство уже выполнило определенные шаги. Во-первых, подготовила атомную энергетику. За последние недели в энергетическом секторе было запущено два дополнительных блока: на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября. "Отключение света может пугать только тех, у кого отключены логико и критическое мышление. Простой совет, чтобы не слышать лживые сказки об отключении света — отключайте звук на некоторых лживых каналах", — сказал глава государства.

Во-вторых, в нашу страну следует топливо для электростанций.

"Кроме украинского угля, к нам следует еще семь кораблей "Панамакс", которого хватит до конца года. А при необходимости Украина приобретет достаточно угля, чтобы быть обеспеченной до завершения отопительного сезона", — заверил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не будет покупать уголь у сепаратистов.

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