Веганское, халяльное, кошерное меню: Резников после скандала анонсировал реформу питания в ВСУ

Министр обороны рассказал о разговоре с нардепами из антикоррупционного комитета ВР вокруг скандала по закупкам и анонсировал новую реформу питания в ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников намерен ввести в ВСУ гибкую, но унифицированную систему меню для ВСУ. В основе формирования которого будут не деньги и калории, а единицы измерения (грамм/шт.) и калории. По его словам, это распространенный в НАТО подход. Кроме того, министр считает, что такая система поможет снизить количество злоупотреблений.

Об этом Резников он рассказал на своей странице в Facebook.

Разговор Резникова с антикоррупционным комитетом ВР по поводу скандала

В первую очередь, министр обороны проинформировал, что накануне, 24 декабря, общался с членами парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики на тему закупки услуг питания для Вооруженных Сил Украины. Он заверил, что предоставил нардепам все ответы по поводу скандала вокруг закупок Министерства обороны.

"Я ответил на все вопросы и ознакомил народных депутатов с документами. Чтобы наши парламентарии имели объективную картину и могли сформировать свое видение проблематики, которая важна для общества. В частности, все имели возможность убедиться, что яиц по 17 грн за штуку в контрактах Минобороны не существует. По такой цене закупки не производились и не планировались", — написал министр обороны.

Резников напомнил об увольнении с должности директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого из-за скандала с продуктовыми закупками Минобороны.

"Я проинформировал народных депутатов о соглашениях с поставщиками и ошибках в этих документах, найденных в конце декабря. В результате чего была начата детальная проверка, а сами соглашения не были зарегистрированы в Госказначействе. То есть юридическая процедура по ним была остановлена. Одновременно в конце декабря была отстранен, а в январе уволен из Министерства обороны руководитель соответствующего департамента Богдан Хмельницкий", - отметил он.

По его словам, для уточнения отдельных ценовых параметров в сделках заказана экспертиза специализированного государственного института Министерства юстиции. В течение этой недели планируется зарегистрировать уточненные соглашения в Государственном казначействе.

"Я объяснил депутатам специфику закупки услуги питания Министерством обороны. В частности, рассказал об опыте и сложностях, с которыми мы сейчас сталкиваемся, работая по системе каталога. Эта система, введенная в 2016 году, стала определенной революцией, позволившей покончить в ВСУ с советской практикой питания. Помню эту советскую систему питания еще со времен службы в армии. Советская система предусматривает наличие только 30 видов продуктов с минимальными качественно-количественными характеристиками – "мясо", "птица" и др. Когда солдат должен получать 1,7 кг еды в сутки, без учета хлеба. Также она предусматривает, что армия должна иметь свои свинарники, фермы, закупать раз в год картофель и есть его весь год, перебирая гнилую и т.д.", — отметил Резников.

По его словам, сейчас в системе каталога есть выбор из 409 позиций, по которым начальники продовольственных воинских частей формируют для бойцов рацион с энергетической ценностью 3500 калорий в сутки.

"Это одновременно и шаг вперед, и новые риски. Ведь только курятины в каталоге 7 наименований, что предполагает разные цены. Данная система в целом работает, количество жалоб на качество питания незначительно, разве что отсутствие некоторых экзотических фруктов. Напротив – много положительных отзывов. Но это слишком большая дискреция, в которой злоумышленники ищут лазейки. Мы должны закрыть их. Первым вызовом в сфере обеспечения питания ВСУ была ликвидация монополии. Эта задача решена, несмотря на сопротивление", — уверяет он.

По его словам, в 2021 году многомиллиардный рынок питания военнослужащих ВСУ контролировала одна компания, а в 2022 году поставщиков уже было шесть. По состоянию на 2023 год из 14 компаний, с которыми велись переговоры, заключены контракты с 8.

Унифицированная система меню

"Новой задачей является создание правил, призванных исключить возможность заговоров и злоупотреблений на местах между представителями бизнеса и начпродами воинских частей. Скажем, недавно ДБР разоблачила историю, когда представитель поставщика и начпрод разворовывали продовольствие. Решение я вижу в том, чтобы ввести в ВСУ гибкую, но унифицированная система меню. В основе формирования которого будут не деньги и калории, а единицы измерения (грамм/шт.) и калории. Это распространенный в НАТО подход", — заявил министр.

Каким будет меню для ВСУ

Резников добавил, что хочет разработать меню, отвечающее особенностям военных из разных видов ВСУ.

"Вызовом является то, что существуют особые требования к питанию видов, родов и сил ВСУ. Есть ВМСУ, десантники, авиация со своими особенностями. Есть отличия между питанием в полевых условиях на фронте и в пункте постоянной дислокации. Весь этот массив необходимо проработать. Также в наших планах разработать веганское, халяльное, кошерное меню и постное меню христианской традиции. Чтобы этот выбор был. Ведь Украину защищают разные люди", — сказал он.

Министр обороны добавил, что на заседании антикоррупционного комитета ВР озвучил обязательство ввести новое меню в течение 4-5 месяцев. Эта задача определена как приоритетная.

Скандал из Минобороны по закупкам

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы значительно завышает цены при покупке продуктов питания для военных. В Минобороны такую информацию сразу же опровергли и заявили, что это "ложь и манипуляция".

Из-за скандала с продуктовыми закупками уволили с должности директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.

Кроме того, после начала скандала в отставку подал заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов.

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