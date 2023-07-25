Вел бизнес в Бердянске под кураторством ФСБ: как нардеп ОПЗЖ Пономарев провел полгода в оккупации

Во время оккупации Бердянска россиянами нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Александр Пономарев запустил собственный бизнес, работавший на захватчиков.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Как отмечается, в ночь на 25 февраля нардеп уехал из Киева в Бердянск. В тот момент военная колонна РФ двигалась в сторону города. После оккупации города 27-28 февраля Пономарев из косы не уезжал.

"Перехват телефонных разговоров "Богуна" с помощником депутата Вячеславом Полищуком, на которого записана компания "НПП Агринол" в Бердянске, свидетельствуют о том, что работник ФСБ и украинский нардеп нашли общий язык — и Пономарев согласился запустить работу бизнеса," сообщении.

В то же время сам парламентарий в разговоре с журналистами заявил, что потерял контроль над своими предприятиями в первый же день, когда в город вошли военные РФ.

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Перехват свидетельствует, что 30 марта 2022 года нардеп появился на собственных предприятиях и впоследствии дал команду запускать рабочие процессы.

Как удалось установить журналистам, с приездом туда Пономарева в городе продолжили производство моторных масел. В частности, сырье завозили из России, туда же отправляли и как минимум часть продукции.

"В соответствии с отчетами работников предприятий депутата, он продолжал этот процесс контролировать", — говорится в расследовании.

Компании Пономарева очевидно также помогали оккупационным властям проводить ремонтные работы в городе.

"Схемы" отмечают, что во время проведения "референдумов" на оккупированных территориях нардеп уехал в Крым. Там он был замечен с помощницей Софией в торговом центре в Симферополе, без сопровождения военных или охраны. С оккупированного полуострова через РФ нардеп выехал на собственном автомобиле с украинскими номерами в Грузию, где у депутата тоже обустроено производство моторных масел.

Напомним, Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили на сотрудничестве с РФ действующего народного депутата Украины от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Александра Пономарева. Ему доложено о подозрении в государственной измене.

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