Вел бизнес в Бердянске под кураторством ФСБ: как нардеп ОПЗЖ Пономарев провел полгода в оккупации

Нардеп сообщен о подозрении в государственной измене.
Во время оккупации Бердянска россиянами нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Александр Пономарев запустил собственный бизнес, работавший на захватчиков.
Об этом говорится в расследовании "Схем".
Как отмечается, в ночь на 25 февраля нардеп уехал из Киева в Бердянск. В тот момент военная колонна РФ двигалась в сторону города. После оккупации города 27-28 февраля Пономарев из косы не уезжал.
"Перехват телефонных разговоров "Богуна" с помощником депутата Вячеславом Полищуком, на которого записана компания "НПП Агринол" в Бердянске, свидетельствуют о том, что работник ФСБ и украинский нардеп нашли общий язык — и Пономарев согласился запустить работу бизнеса," сообщении.
В то же время сам парламентарий в разговоре с журналистами заявил, что потерял контроль над своими предприятиями в первый же день, когда в город вошли военные РФ.
Перехват свидетельствует, что 30 марта 2022 года нардеп появился на собственных предприятиях и впоследствии дал команду запускать рабочие процессы.
Как удалось установить журналистам, с приездом туда Пономарева в городе продолжили производство моторных масел. В частности, сырье завозили из России, туда же отправляли и как минимум часть продукции.
"В соответствии с отчетами работников предприятий депутата, он продолжал этот процесс контролировать", — говорится в расследовании.
Компании Пономарева очевидно также помогали оккупационным властям проводить ремонтные работы в городе.
"Схемы" отмечают, что во время проведения "референдумов" на оккупированных территориях нардеп уехал в Крым. Там он был замечен с помощницей Софией в торговом центре в Симферополе, без сопровождения военных или охраны. С оккупированного полуострова через РФ нардеп выехал на собственном автомобиле с украинскими номерами в Грузию, где у депутата тоже обустроено производство моторных масел.
Напомним, Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили на сотрудничестве с РФ действующего народного депутата Украины от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Александра Пономарева. Ему доложено о подозрении в государственной измене.
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