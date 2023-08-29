Вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения: ГБР о застреленном копом мужчине

Правоохранители утверждают, что водитель игнорировал их законные требования ПДД

В ГБР рассказали новые детали громкого инцидента в Днепре, где патрульный полицейский застрелил мужчину.

Об этом передает пресс-служба Бюро.

По информации ГБР, патрульные пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра.

"Водитель автомобиля (в Сети указали, что это была машина Jaguar – Ред.), по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после остановки автомобиля мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.

Во время конфликта, возникшего между копами и водителем, правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался.

Напомним, что сегодня, 29 августа, в Днепре сотрудник патрульной полиции застрелил водителя автомобиля, который остановил.

В местных Telegram-каналах сначала сообщали, что полицейский якобы открыл огонь, когда мужчина напал на напарницу патрульного. Однако позже появилось видео смертельного момента, в котором видно, что патрульный, скорее всего, не предупредил о применении оружия и не произвел предупредительный выстрел.