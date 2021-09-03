Вел сына в первый класс и узнал о смерти жены: подробности гибели матери троих детей в ДТП в Светловодске

Вел сына в первый класс и узнал о смерти жены: подробности гибели матери троих детей в ДТП в Светловодске

Женщина вышла рано утром в банкомат, чтобы перед тем, как отвести детей в сад и школу, пополнить счет.

В страшном ДТП, которое произошло в Кировоградской области рано утром 1 сентября, погибла мать троих детей Мария Хивренко. В то роковое утро она собирала в школу и детский сад детишек, а на улицу вышла, чтобы пополнить в банкомате счет.

Об этом пишет издание Obozrevatel.

По словам знакомых семьи, в ночь перед трагедией Мария готовила своего старшего сына — 6-летнего Мишу — в первый класс. Средняя дочь — 4-летняя Вика — должна была пойти в садик. Дома с отцом оставался 1,5-месячный Богдан.

"Она всю ночь стирала, гладила, сильно устала. Только хотела лечь поспать, как проснулся Богданчик, она покормила его и уложила. Стало светать, спать уже расхотелось. Муж Саша уговаривал ее прилечь отдохнуть. Но она решила, что нужно сбегать к банкомату, пополнить счет на карточке. Там не было денег, а утром столько хлопот — садик, потом школа, линейка, времени не будет. Несмотря на уговоры, она ушла. Словно ее тянуло туда что-то", — рассказала знакомая погибшей женщины.

Около четырех часов утра возле одного из торговых комплексов произошло ДТП. Там водитель легковушки на большой скорости вылетела на тротуар и сбила женщину. Впоследствии оказалось, что под колесами автомобиля погибла Мария Хивренко.

Ни дети, ни муж женщины о происшествии не знали. О трагедии они узнали по дороге на школьную линейку.

"Раздался звонок, и следователь попросил прийти его (мужа, — ред.) на опознание тела жены. В школу они, конечно, уже не дошли. Сегодня (2 августа, — ред.) похороны. Сына в школу отвели, детям пока ничего ни говорили о смерти мамы", — сказала подруга Марии Хивренко.

Напомним, что на Прикарпатье 16-летний мотоциклист сбил двух несовершеннолетних девушек: всех госпитализировали.

Новости Украины: водительнице, которая сбила насмерть женщину на тротуаре, избрали меру пресечения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку