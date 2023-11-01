Вела пророссийскую агитацию: суд осудил жительницу Прикарпатья

В Ивано-Франковской области к трем годам лишения свободы приговорили 63-летнюю местную жительницу, поддерживавшую РФ в соцсетях.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины области.

Отмечается, что женщину разоблачили в марте 2023-го. Во время задержания поклонница "русского мира" пыталась сжечь свой телефон, чтобы скрыть доказательства.

"Сообщения, которые распространяла агитаторша, содержат оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифицируют ее участников. В частности, у них российская захватническая война позиционировалась как освобождение от неонацизма, а наше государство и западные партнеры обвинялись в "боевых действиях против мирного населения", в СБУ.

Кроме того, в ее сообщениях прославлялись террористы Захарченко, Павлов и другие руководители боевиков. Кроме того, агитатор болела за обещание Кадырова ввести джихад и "сжигать шайтанов" в Киеве, Одессе и Харькове, поддерживала прославление вагнеровцев", — говорится в сообщении.

В Прикарпатье осудили агитаторку РФ.

В Ивано-Франковской области осудили агитаторку. / Фото: СБУ

Суд признал женщину виновной. Она полностью признала вину, покаялась и попросила прощения. Ей присудили три года лишения свободы.

Как сообщалось, в Николаеве осудили корректировщика РФ, который призвал сбросить на Киев атомную бомбу и ставить портреты диктатора Владимира Путина. По данным суда, подозреваемым является житель Николаева, который работает зубным техником и воспитывает двоих детей.

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