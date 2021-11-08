Вела себя неадекватно: в Харькове на улице у матери отобрали годовалого ребенка

Вела себя неадекватно: в Харькове на улице у матери отобрали годовалого ребенка

Женщина находилась в неадекватном состоянии.

В Харькове прохожие вызвали полицию и скорую, поскольку заметили на улице женщину, которая находилась в неадекватном состоянии, а рядом с ней был ее ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Вчера, 7 ноября, в полицию позвонили по телефону местные жители и сообщили, что на улице с ребенком гуляет женщина, которая находится в неадекватном состоянии и не ориентируется в пространстве. Очевидцы также вызвали медиков.

У 36-летней женщины правоохранители изъяли ребенка и передали в детское отделение больницы. Женщина от госпитализации отказалась.

Информация о событии внесена в Единый учет, проводится проверка.

Напомним, что в Луцке в результате отравления, вероятно, каштанами, умерла 8-летняя девочка. Сначала ребенка мать лечила дома.

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