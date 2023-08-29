"Великая матушка-Россия": в Ватикане объяснили, почему Папа Римский сделал скандальное заявление

Папа Римский Франциск выступил по видеосвязи перед русской католической молодежью. Это вызвало возмущение в Украине, из-за чего Святой Престол выпустил особое разъяснение по поводу этой ситуации.

Об этом пишет российская служба BBC.

Как отмечается, Франциск выступал по видеосвязи на мероприятии, прошедшем в католической базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге 25 августа.

“Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами”, — сказал слова Папы пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Позже в заявлении Ватикана в ответ на разгоревшийся скандал заявили:

"Папа намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать все, что позитивно в великом русском культурном и духовном наследии, и точно не превозносить империалистическую логику и правительственных лиц, упомянутых как ориентиры исторических периодов", — говорится в заявлении Ватикана.

Позже с заявлением выступил и рупор Кремля Песков:

“Понтифик знает русскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубокая, имеет глубокие корни. Это наследие нужно постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом», – сказал Песков.

Напомним, что глава УГКЦ ожидает объяснений от Папы относительно его заявления о "наследниках великой матушки-России".